L'artesania catalana més internacional es reivindica a 'Relats'

Els artesans participants a «Relarts» són Francesca Piñol (Art Tèxtil), Elisabet Puig (Joieria), Marc Vidal (Ceràmica), Ester Luesna i Xavier Vega - Luesma & Vega (Vidre),

Quim Falcó i Txell Tembleque (Vidre), Joan Farré (Cistelleria),Enric Pla (Forja), Victòria Rabal (Paper), M. Àngels Domingo Madola (Ceràmica),

Imanol Ossa (Reciclatge/làmpades), Cecília i Mercè González (Tèxtil), Ramon Fort (Ceràmica), Arianna Russo (Ceràmica),

Rosa M. Viladabadal i JordiMarcet (Ceràmica), Pep Madrenas (Ceràmica), Mercè Pla (Ceràmica),

Miquel Grima (Imatgeria festiva), Gemma Pampalona (Joieria), Ligia Unanue (multidisciplinar) i Nina Pawlowski (Barreteria).

Les seves creacions han trencatel vincle amb la peça original gràcies a la reinterpretació i fent un canvi de material. El resultat són creacions contemporànies, úniques però, sobretot, sorprenents.

ARTESANIA DE PRIMER NIVELL AMB PROJECCIÓ INTERNACIONAL

Importants despatxos d’arquitectura, catedrals europees, restaurants d’alta gastronomia, grans teatres... demanen del treball dels artesans catalans que, en l’àmbit nacional, són només reconeguts en petits circuits artesans. A tall d’exemples, la forja d’Enric Pla ha ser- vit per construir les baranes i els bancs del cor que hi ha sobre la nau central de la Sagrada Família de Barcelona, els barrets de Nina Pawlowsky per muntatges de teatre i òperes al

​ ​

o el, la cistelleria des’ha integrat en obres de l’arquitectao les creacions d’ha creat els plats personalitzats de restaurants com el desapareguto el

Malgrat la teoria que tota la producció es fa en un procés industrial, l’artesania d’ofici és un sector amb un gran potencial a Catalunya. Segons dades del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), el sector té una facturació estimada d’entre 250 i 400 milions d’euros anuals. Actualment hi ha 1.644 professionals actius que disposen de la certificació d’artesans. Un 64% de les empreses artesanes són unipersonals i un 36% són empreses que tenen dos o més treballadors. Altres dades que mostren la potencialitat artesana a Catalunya és el fet que hi ha 21 zones reconegudes com a zona d’Oficis Singulars i 4 que són punts d’interès ar- tesanal. Catalunya disposa de 38 escoles de formació d’oficis artesans i artístics i de 25 fires monogràfiques d’artesania repartides arreu del territori.

Aquesta iniciativa de la FAAOC vol mostrar i visualitzar el treball de l’artesania i neix amb vo- luntat de tenir una periodicitat en el temps per tal de mostrar l’activitat dels artesans i fer-la visible. La iniciativa neix en un àmbit nacional però té l’objectiu d’acabar transcendint inter- nacionalment. Després del seu pas per Barcelona, aquesta exposició també es podrà veure a Olot i Ripoll.