Societat Civil Catalana rebaixa a 16.300 persones la mobilització pel judici

Societat Civil Catalana (SCC) ha xifrat en 16.300 el nombre de persones que han acompanyat Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau fins a l'entrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) aquest dilluns, en el marc del judici pel procés participatiu del 9-N. L'associació destaca que es tracta d'una xifra molt inferior a les 50.000 persones que es van inscriure i a les 40.000 que ha comptat la Guàrdia Urbana. La SCC indica que ha dut a terme l’estudi aplicant la fórmula de 'densitat per superfície', com a la manifestació de la Diada de Catalunya l’11 de setembre passat. La fórmula es basa en informacions obtingudes de la retransmissió del canal 3/24 i de la xarxa de col·laboradors de l'entitat, a peu de carrer, per comptar el nombre real de metres quadrats ocupats.

SCC ha aprofitat per qualificar d’“intolerable” que “des de la Generalitat s’afirmés en el seu moment que era necessari que els funcionaris demanessin festa per donar suport de forma presencial als tres exrepresentants polítics”. D'altra banda, l’entitat ha lamentat que l'executiu català es posicioni “obertament” a favor dels acusats quan encara no han estat processats, i que hagi impulsat la mobilització que “un cop més, ha comptat amb una àmplia cobertura per part dels mitjans públics catalans”. Finalment, SCC ha recordat a Mas, Ortega i Rigau que se'ls acusa de cometre delictes de desobediència i prevaricació i que, per haver exercit càrrecs públics, tenen l'obligació de donar exemple i respectar l'ordenament jurídic i la decisió que prengui la justícia.