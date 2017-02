Villares (En Marea): “No hi ha cap codi penal que pugui parar un poble que només vol opinar”

“No hi ha cap codi penal que pugui parar un poble que només vol opinar com encaixar amb l’Estat o la seva relació política” , avisa el portaveu d’En Marea. Segons la seva opinió, aquest judici és una advertència de l’Estat, però que des del punt de vista del dret penal està clar que “la finalitat del Govern no era saltar-se la llei, sinó donar veu a la gent”.

En aquest sentit, l’exjutge reclama que “en una democràcia moderna i avançada, que se suposa que és on vivim, l’Estat hauria d'intentar saber què opina la gent de totes les coses que l'afecten ”. “Els problemes polítics no poden tenir respostes judicials, sinó que han de tenir solucions polítiques”, assenyala.

Per aquest motiu, Villares està convençut que Mas, Ortega i Rigau tenen possibilitats de no acabar inhabilitats. “Hi ha marge per l'absolució. La manera amb la qual es va articular el 9-N i la normativa a la qual es va agafar el Govern, donaria lloc a una interpretació excessiva de la norma”, explica, i afegeix que confia que cap dels tres “acabin inhabilitats”.