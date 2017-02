En un altre missatge ha considerat que asseure al banc dels acusats representats polítics "per haver fomentat la democràcia és un error molt greu". "Un altre", ha afegit. Puigdemont ha conclòs que la "democràcia no s'atura". "S'obre camí per damunt dels obstacles. Avui Mas, Ortega i Rigau ens representen en aquest camí. Sort i força!", ha dit.