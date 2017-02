| PSC

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, considera que el judici contra l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, i les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega, ha evidenciat "el fracàs de dos governs incapaços de dialogar" i alhora "el fracàs d'uns dirigents que no van atendre una decisió del Tribunal Constitucional" arran del 9-N. En aquest sentit, Iceta creu que "pocs exemples es poden trobar de governs democràtics que se saltin la llei".

Segons Iceta, els tres exmembres del Govern i l'exconseller i diputat del PDeCAT, Francesc Homs, s'enfronten a procediments judicials per desobeir el TC i "no per les seves idees". En roda de premsa a la seu del partit, Iceta ha fet una crida als executius català i espanyol perquè la societat no sigui "ostatge de la incapacitat per resoldre un veritable atzucac". "Som a temps d'evitar el xoc de trens", ha arengat el dirigent socialista.