El ministre espanyol d'Afers Exteriors i Cooperació, Alfonso Dastis , ha assegurat aquest dilluns que "ningú no dubta" que el judici contra l'expresident de la Generalitat Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau per la consulta del 9N és "una mostra més" que l'Estat de dret s'aplica a Espanya , i "res més que això".

"[El judici] no ha de veure's de cap manera especial, és una actuació dels tribunals prevista perfectament en l'ordre constitucional i en l'Estat de dret espanyol", ha dit Dastis a la premsa a Brussel·les, en ser preguntat si l'amoïna la imatge que pugui donar el procés judicial a l'exterior.

Així, el cap de la diplomàcia espanyola ha subratllat que "ningú no dubta" que a Espanya hi funciona l'Estat de dret i que el judici contra Mas, Ortega i Rigau se celebra per jutjar "una actuació que desconeixia una sentència del Tribunal Constitucional".