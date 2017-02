| Jordi Borràs

La portaveu d’EH Bildu i cap de l’oposició al Parlament basc, Maddalen Iriarte, s’ha desplaçat aquest dilluns a Barcelona per participar en la mobilització de suport a l’expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau convocada davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per les entitats sobiranistes. Ho ha fet acompanyada de la diputada Marian Beitialarrangoitia i el senador Jon Iñarritu. En declaracions al Món, Iriarte, que com a periodista va venir a cobrir el 9-N i les eleccions posteriors, ha recordat que “vaig veure molta gent votant amb alegria i emoció”.