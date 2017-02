| A.L

La líder del Bloc Nacionalista Gallec (BNG), Ana Pontón, també ha volgut parlar aquest dilluns sobre el judici pel 9-N a Mas, Ortega i Rigau. Pontón lamenta en declaracions a El Món que “avui és un dia trist i vergonyós per a la gent que creiem en la democràcia i que defensem el dret a decidir com un dret bàsic”. Segons ella, “és lamentable veure'ls asseguts al banc dels acusats per posar les urnes”.