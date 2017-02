Irene Rigau: "No vaig tenir cap consciència de desobeir el TC"

L'exconsellera d'Ensenyament, Irene Rigau, ha estat la darrera a declarar. Tots tres encausats tenien molt preparades les respostes a les preguntes de les seves respectives defenses , i en el cas de Rigau, tant l'advocat com ella mateixa han anat per feina. L'exconsellera ha explicat que els instituts d'ensenyament secundari són propietat de la Generalitat, i com a tals, són centres públics que el Govern podia posar a diposició de la ciutadania per al procés partipatiu, que "van fer exclusivament els voluntaris". Rigau ha admès que es va informar els centres educatius i els seus directors del fet que es posarien a disposició els centres com a punt de votació: "Hi havia molts directors que preguntaven, i per això es va fer una reunió, per informar", ha dit Rigau, que ha explicat el cas de la directora de l'IES Pedraforca de l'Hospitalet de Llobregat, militant de Ciudadanos: "Ens vam trobar que la directora hi havia un estira i arronsa, i hi havia un cert rerefons polític en les decisions de la directora , perquè feia unes peticions que anaven molt més enllà de les que eren normals. El que vam fer és canviar el punt de votació".

Preguntada pel seu advocat si tenia consciència d’estar desobeint el 9N, Rigau ha estat clara: "No vaig tenir cap consciència de desobeir el TC. Mai, perquè perquè vaig tenir tota la tranquil·litat de consciencia que quan havia arribat el recurs del TC s’havien tancat totes les màquines i després s’havia iniciat un altre procés molt diferent, que quedava a mans dels voluntaris”.

Rigau ha aprofitat les seves respostes per posar en evidència que l’Estat espanyol en realitat no va fer res per impedir el procés participatiu, un fet que al seu entendre, era senyal que no era il·legal: “Quan sents a Madrid diuen que això no és res i que no tindrà cap efecte, com va dir Rajoy, et quedes més tranquil i creus que no estàs contravenint cap norma”, ha dit, per afegir que “hem vist com sentències del TC són icomplertes per part de l’Estat de manera reiterada, com ara les beques d’ensenyament, i al final arribes a la conclusió que tot plegat és política”.