La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha qualificat d'''error'' el judici pel 9-N al qual s'enfronten Mas, Ortega i Rigau i assegura que ''no s'hauria hagut de produir'' perquè considera que en un país ''veritablement democràtic'' posar urnes no hauria de ser considerat delicte. Per Forcadell, això és el que es va fer i a més, responent a la voluntat del poble. Per això defensa que aquest dilluns s'està explicant que a Catalunya ''estem defensant la democràcia'' i s'està lluitant perquè tothom es pugui expressar. Forcadell no tem que el Govern actual pugui recorda que el 80% dels ciutadans estan a favor de fer un referèndum i per tant, respon a la voluntat de la majoria.