Joana Ortega: "Cap funcionari no va estar implicat en l’execució del 9N”

L’exvicepresidenta del Govern durant el procés participatiu del 9N, Joana Ortega, ha centrat la seva intervenció durant el judici al TSJC per suposada prevaricació i desobediència en el paper dels voluntaris en l’execució del procés. A preguntes de la seva defensa, Ortega ha estat contundent: “Els voluntaris van ser l’ànima del 9N, sense ells no hauria estat possible , perquè el Govern, quan el Tribunal Constitucional va dictar la providència en contra de la consulta, ja havia fet tota la feina logística i organitzativa”. La vicepresidenta ha respost amb la paraula “uns voluntaris” i “uns altre voluntaris” a les preguntes diverses del seu advocat sobre qui va executar el procés participatiu. Qui va obrir els instituts? Qui va tenir cura dels ordinadors? Qui va fer el recompte de vots? Qui va organitzar les cues?.

La següent pregunta ha estat més directa: “Algun departament va donar instruccions als voluntaris, o va supervisar les cues, les urnes o va posar ordre en algun moment el 9 de novembre?”. Ortega ha estat contundent: “Cap funcionari, cap, no va estar implicat en l’execució del 9N. El que hi va haver va ser un col·lectiu de voluntaris molt ben organitzat”. I pel que fa a la seva compareixença per informar els ciutadans dels resultats del procés, Ortega ha explicat que “el Govern tenia l’obligació d’informar sobre una jornada de civisme i democràcia”, i ha remarcat que informant dels resultats “no cometia cap delicte, i menys encara qüestionava cap requeriment del TC”.

Preguntada per si va tenir constància escrita de la providència del TC que suspenia la consulta, Ortega ha assegura que “no vaig rebre cap comunicació, ni jo ni cap membre del meu departament. Mai no vaig rebre cap requeriment, de manera que des del Govern no teníem clar quin era l’abast. En vam parlar amb el conseller de Presidència i es va demanar un aclariment al TC, però com vostès saben, mai no va ser resolt”.

Entre els fets que se li imputen com a delicte a Joana Ortega, està la subscripció d’una pòlissa d’assegurança per als voluntaris. En aquest sentit, l’exvicepresidenta ha aclarit que “té tot els sentit donar cobertura al possible risc que tingués el col·lectiu de voluntaris, és un exercici de responsabilitat. I vull recordar que no arribava a 1.500 euros, i en tot cas es va signar abans de la providència del 4 de novembre”.