Pascal: "Tirarem endavant amb el nostre compromís"

La coordinadora general de PDeCAT , Marta Pascal, ha reivindicat el "gran exercici de llibertat d'expressió que va ser el 9N" durant la concentració per acompanyar a judici a l'expresident Artur Mas i les conselleres Joana Ortega i Irene Rigau .

En aquest sentit, Pascal ha assegurat que era convenient acopanyar als jutjats per reivindicar "els drets més fonamentals": "Poder-nos expressar i poder votar". Precisament, la dirigent del PDeCAT ha assegurat que tiraran endavant amb el seu "compromís de tirar endavant" perquè la societat catalana "pugui expressar-se".





Per últim, Pascal ha aclarat que el procés sobiranista "no és un projecte de Catalunya contra Espanya", sinó que té com a objectiu "donar la veu al poble català".