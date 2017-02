La CUP reivindica el referèndum per "dirimir aquest conflicte polític"

La CUP ha reivindicat el referèndum a les portes del TSJC, on des d'aquest dilluns al matí se celebra el judici contra Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau pel 9-N. La presidenta del grup parlamentari cupaire, Mireia Boya, ha assegurat que "quan la gent crida 'no esteu sols' en el fons està dient 'feu el referèndum'".

Així, Boya ha destecat que la consulta vinculant és "necessària" per a poder culminar el procés i "dirimir d'una vegada per totes aquest conflicte polític".

La portaveu cupaire ha destacat, a més, que el judici pel 9-N no és només contra Mas, Ortega i Rigau sinó que "avui estem aquí perquè ens jutgen a tots, als més de dos milions que vam anar a votar", tant els del Sí com els del No.