| G.A

Un senyor amb toga i amb la cigarreta a la mà surt al carrer, a les portes del TSJC. S’està dempeus a les escales mateixes per les quals una estona després pujaran els encausats pel 9N, Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega. Són dos quarts de nou del matí, i fa més d’una hora que milers de persones s’esperen al carrer per donar escalf a les tres persones que seran jutjades acusades de prevaricació i desobediència. Dempeus, com dins d’una llauna de sardines, igual que la darrera Diada. Però si hi ha alguna cosa que empenya els manifestants és “la prepotència de la justícia espanyola”. Per aquesta raó, quan el magistrat continua mirant al seu voltant, el públic s’anima i comença a cridar “Fora, fora, fora, la justícia espanyola!”. A un d’ells se li escapa un “fill de puta”, però de seguida la seva acompanyant el renya: “No et posis al seu nivell, Josep!”. El que no sabien els manifestants és que el senyor amb toga era un dels tres advocats de la defensa... Fa fred. Però com diu un dels assistents a la mobilització, “no passa res, així les estelades onegen amb més força”.

Pocs minuts abans, el públic s’ha tornat a créixer quan des de la megafonia han sentit el president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, dient a Catalunya Ràdio que “l’Estat ha perdut, i ho hem de dir amb claredat”. Quan ha acabat, han tornat els crits d’independència. Els més de 50.000 assistents que han respost a la crida de l’ANC, Òmnium i l’AMI han començat a arribar a les 7 del matí, i han reservat lloc a primera fila, al llarg dels més de 50 metres que separaven l’urna gegant que ha transportat l’organització i la porta principal del TSJC.