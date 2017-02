Junqueras: "La democràcia no hauria de ser mai jutjada"

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras , ha defensat la votació del 9-N i ha assegurat que "la democràcia no hauria de ser mai jutjada" . En declaracions als periodistes a les portes del TSJC, durant el judici a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau, el conseller d'Economia ha afegit que cal utilitzar els drets democràtics per ser "ciutadans lliures" i aconseguir la República catalana.

El també president d'ERC ha reiterat que la voluntat del poble català és tenir la millor de les relacions possibles amb la societat espanyola i amb el conjunt d'Europa. Junqueras ha format part de la marxa que ha acompanyat Mas, Ortega i Rigau des de les portes del Palau de la Generalitat fins al TSJC, on els tres querellats estan sent jutjats per haver permès la votació del 9-N de 2014.