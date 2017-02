El president de l' ANC , Jordi Sànchez , ha explicat durant la manifestació en suport d' Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau que aquesta mobilització "ha superat totes les expectatives". La qual cosa demostra, segons Sànchez, que la ciutadania està preparada per seguir amb les mobiltzacions històriques en el que ha qualificat com a "tram final", d'aquestes jornades.

Sànchez ha llançat una advertència a l'Estat espanyol, també: "Aquest poble vol diàleg i democràcia, no vol jutges per a temes polítics". En aquest sentit, també ha avisat que la societat "ja està preparada per decidir en referèndum el futur d'aquest país".