El carrer defensa les seves urnes

Bany de masses, però no només això. L'independentisme ha tornat a demostrar, a les vuit del matí d'un dia laborable, que és la principal força social d'aquest país i que té capacitat per marcar l'agenda de la política i els mitjans de comuninació no només de Barcelona o Madrid, sinó de tot Europa. En terminologia madrilenya, el souflé no baixa, sinó que s'acosta ràpidament al moment de la ruptura . La fotografia d'Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau des de la porta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), tots tres amb la mà al cor, ja són una icona més del trajecte que acosta la societat catalana a la seva emancipació d'un règim que en nega l'existència política.

Amb un Passeig Lluís Companys ple a vessar, tots tres imputats han arribat entre crits “d’independència”, “Ni un pas enrere” i “Fora, fora, fora la justícia espanyola”. Tot això, i el fet que Mas, Ortega i Rigau han sortit del Palau de la Generalitat cap al TSJC acompanyats d’una comitiva encapçalada pel president Carles Puigdemont i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a més de tots els membres del Govern, dirigents polítics, representants d’entitats sobiranistes, etc., ha fet que el judici comencés pràcticament amb tres quarts d’hora de retard.

Sobre el terreny, l'ANC, Òmnium, l'AMI i l'ACM han tornat a demostrar una altíssima capacitat d'organització i mobilització , amb uns 50.000 inscrits i gairebé 170 autocars que s'han desplaçat d'arreu del territori per donar suport als encausats. Les entitats sobiranistes havien convocat els ciutadans a les 8:15 hores al Passeig Lluís Companys de Barcelona, però malgrat el fred i el vent, molts dels manifestants han arribat amb bastant temps d'antelació, per assegurar-se que no es trobaven amb embussos a les carreteres o amb els transports públics saturats. Però no són els únics que han arribat d’hora, també ho han fet els magistrats que han jutjat Mas, Ortega i Rigau, que eren a la sala de vistes 10 minuts abans de les 9 hores, moment en què havia de començar el judici.

El 9-N no es va cometre cap il·legalitat

Ja a la sala de vistes, l’expresident i les dues exconselleres han respost només a les preguntes dels seus advocats. Ho han fet en català i amb contundència defensant que el 9 de novembre del 2014 no van cometre cap il·legalitat. Ha començat declarant Mas, qui ha assegurat que “el 9-N no va ser un caprici individual ni una sortida de to meva, ni tampoc una ocurrència d’última hora, sinó fruit dels mandats explícits del Parlament”. Seguidament ha declarat Ortega, qui ha explicat que “els voluntaris ho van fer tot” i que “no hi va haver cap funcionari que estigués implicat en l’execució del 9-N”. “No vaig tenir cap consciència de desobeir el Tribunal Constitucional”. Aquesta ha estat una de les idees més repetides per l’exconsellera d’Ensenyament Irene Rigau, que ha estat l’última en declarar. Tots tres estan acusats dels delictes de desobediència i prevaricació.

En acabar la declaració, els milers de concentrats encara eren a les portes del TSJC, malgrat que la declaració de tots tres encausats ha durat una mica més de dues hores i mitja. Finalment, a les 12:30 hores, Mas, Ortega i Rigau han sortit de l’edifici judicial, de nou entre crits “d’independència”, "No esteu sols" i "Ho farem" i s'han abraçat als presidents de les entitats sobiranistes. La imatge d’avui d’un expresident i dues exconselleres escollides democràticament asseguts al banc dels acusats per haver permès que els ciutadans votessin, quedarà en la retina i en la memòria de milers de catalans, però també dels mitjans internacionals, i està per veure quin cost té en termes de legitimitat entre la societat catalana.

| Jordi Borràs

