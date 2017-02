Mas, Ortega i Rigau arriben al TSJC entre els votants del 9-N

Gairebé una hora de retard

La marxa ha arrencat a l’hora prevista, poc després de les 8:00 del matí, però la gentada que esperava la comitiva des de Sant Jaume fins al TSJC ha fet que Mas, Ortega i Rigau arribessin amb gairebé una hora de retard a les portes del tribunal que els jutjarà per haver facilitat el procés participatiu del 9-N de 2014.

La marxa ha avançat sense problemes, i la gent que esperava la comitiva al llarg del trajecte s’hi ha anat afegint. Fins al punt que, just en arribar al Passeig Lluís Companys, la mobilització s’ha bloquejat i la marxa no ha pogut avançar. Finalment, la comitiva ha entrat per sota l’Arc de Triomf i, no sense problemes, ha aconseguit arribar a les portes del TSJC.