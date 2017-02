El judici pel 9-N es convertirà en una “plataforma” pels independentistes catalans per “accelerar” el procés, segons la premsa internacional, que aquest dilluns publica prèvies del procés judicial obert a l’expresident Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega i l’exconsellera Irene Rigau. “La rebel·lió catalana s’acosta a una nova i decisiva fase que posarà a prova el compromís del moviment independentista amb la secessió i fins on està disposat a resistir Mariano Rajoy”, assegura ‘Politico’, un dels rotatius més influents a Brussel·les. El britànic ‘The Guardian’ veu una “escalada de les tensions” i a Mas “desafiador” mentre que ‘Le Monde’ admet que “la febre independentista puja”.

En el seu article, ‘Politico’ assegura que el judici pel 9-N és “el primer en una sèrie de casos criminals d’alta volada” que afecten “una dotzena de líders separatistes” i que “afegeixen tensió al punt mort entre Madrid i Barcelona”. Segons el rotatiu europeu, els independentistes “presenten els casos judicials i el rebuig de Madrid a permetre als catalans celebrar un referèndum com una prova que Rajoy es un líder autoritari i antidemocràtic”.





Diàleg de sords



El rotatiu parla de l’operació diàleg del govern espanyol, però adverteix que “la missió ha fracassat” i és un “diàleg de sords” perquè “l’únic del que Madrid no està disposat a parlar, el referèndum i l’autodeterminació de Catalunya, és l’únic a què el govern català no està disposat a renunciar”. ‘Politico’ explica que el govern espanyol està disposat a utilitzar “tots els mitjans legals al seu abast per mantenir els catalans allunyats de les urnes” en el proper referèndum. El rotatiu destaca que, a diferència del 9-N, el referèndum d’aquest 2017 seria vinculant. “Les mesures preventives (per impedir-lo) poden anar des de prohibir als funcionaris de Catalunya organitzar la logística de la votació, fins a que Madrid assumeixi les competències ara en mans del govern català, com la policia regional”. A més, ‘Politico’ també adverteix d’una possible “nova onada de casos judicials contra polítics, principalment el president Carles Puigdemont i tot el seu govern”.