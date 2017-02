El diari 'El Mundo' ja explica com se suspèn l'autonomia catalana. Coincidint amb el judici a l'expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau, el diari espanyol està fent un directe de la comitiva anant des del Palau de la Generalitat fins el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), i just al costat apareix una peça amb la declaració institucional d'aquest matí del president Carles Puigdemont. Però el més significatiu és que hi ha una notícia relacionada titulada: "Com s'apica l'article 155 de la Constitució?"