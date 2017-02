El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha fet aquest matí una declaració institucional des del Palau de la Generalitat per mostrar el seu suport a l'expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau que declararan aquest matí davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJS) per haver posat les urnes el 9 de novembre de 2014. Puigdemont ha destacat que tots tres "seran jutjats per una causa que mai hauria d'haver arribat als tribunals" , i ha recordat que "va ser un dia d'alegria i d'enfortiment democràtic, carregat d'esperança d'un ppaís que se l'ha guanyat a pols".

Puigdemont també ha assenyalat que "un país capaç de fer un 9-N té una democràcia més sana que la d'un país que envia al banc dels acusats els dirigents que la van fer possible", i ha assegurat que "avui molts ens sentim jutjats". D'altra banda, ha recordat que amb la mobilització de suport a tots tres "expressarem la nostra indignació per portar a judici el que és un afer polític", i ha dit que la d'avui serà "la resposta d'un poble que amb totes les seves diferències vetlla per la seva dignitat, que avui amb la seva actitud noble i lleial defensaran Mas, Ortega i Rigau davant del tribunal no agenollats sinó dempeus".