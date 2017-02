A menys de dotze hores perquè comenci la mobilització ciutadana pel judici del 9-N a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per prevaricació i desobediència per haver posat les urnes, el nombre de persones inscrites ja frega les 50.000, i es compten168 autocars confirmats que sortiran d'arreu del país, segons fonts de l'ANC. A més, prop de 500 alcaldes i alcaldesses també han confirmat la seva assistència. En només un cap de setmana s'han sumat a la manifestació 10.000 persones. Les entitats organitzadores, l'ANC, Òmnium Cultural, l'AMI i l'ACM, confien que finalment la xifra d'assistents serà molt més gran i que la ciutadania farà sentir massivament la seva veu per deixar clar "que dilluns es jutja tot un país".

La mobilització del 6-F serà el primer test per la independència. O dit d'altra manera, la prova del cotó per mesurar la capacitat de reacció del carrer per plantar cara a l'Estat espanyol i assegurar la desconnexió. La crida de les entitats sobiranistes (ANC, Òmnium, AMI i ACM) perquè la gent s'inscrigui a la mobilització és una mostra més que el 6-F marcarà l'inici de la nova etapa del procés. L'etapa de la mobilització permanent, que ha de garantir el pas de la Catalunya autonòmica a la nova República, en paral·lel amb l'aprovació al Parlament de les anomenades Lleis de la Desconnexió.

Les entitats sobiranistes no han entrat mai a valorar xifres de les mobilitzacions. De fet, en totes les quatre Diades que han coorganitzat, l'ANC i Òmnium no han donat mai dades oficials. Tot i això, les quatre organitzacions que preparen l'acció multitudinària del 6-F admeten que hi ha una gran diferència entre complir amb les expectatives el dia del judici pel 9-N, i desbordar el carrer gràcies a l'afluència de gent.