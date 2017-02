Una placa recordarà els refugiats del camp d'Argelers durant la Guerra Civil

| Generalitat de Catalunya

El conseller d'Exteriors, Raül Romeva, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, han participat aquest diumenge en l'acte d'homenatge als exiliats republicans que van passar pel camp d'Argelers, al departament francès dels Pirineus Orientals. Al costat de l'alcalde de la localitat, Antoine Parra, i del delegat del Govern a França, Martí Anglada, han inaugurat una placa commemorativa a la platja, on es va ubicar el camp de refugiats que va acollir ciutadans que fugien de la Guerra Civil entre 1939 i 1941.

El conseller Romeva ha dit en l’acte al centre Jean Carrère d’Argelers, on hi ha assistit més de 800 persones, que “la millor mostra de que els ideals republicans continuen vius, és que avui som aquí per recordar la seva resistència i la seva capacitat de superar l’adversitat”. Durant la seva intervenció també ha remarcat que “hem de ser capaços de tractar les persones refugiades millor de com vam ser tractats quan nosaltres érem els refugiats”. Finalment, ha fet referència a la crisi a la Mediterrània en dir que “els exiliats que fugien del feixisme i d’una mort quasi segura, són avui les persones que busquen refugi i escapen d’altres guerres”.

Amb aquesta jornada es pretén fer un acte de memòria i reconeixement als exiliats republicans. També generar consciència crítica i sensibilitat davant els exilis i els desplaçaments forçosos de població que s’estan produint actualment arreu del món, com ara el drama humanitari que avui viu la Mediterrània, un repte indefugible per al present i futur de la societat.