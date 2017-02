EH Bildu enviarà una delegació a Catalunya pel 6F

| E. P.

EH Bildu enviarà una delegació aquest dilluns a Catalunya per expressar el seu suport a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau, que seran jutjats per la consulta del 9 de novembre de 2014. La delegació d'EH Bildu estarà formada per la parlamentària Maddalen Iriarte, la diputada Marian Beitialarrangoitia i el senador Jon Iñarritu.

EH Bildu ha assegurat que és un "disbarat jurídic i polític" que, en ple segle XXI, es jutgin persones "per permetre que les persones expressin lliurement la seva opinió". "En definitiva, es tracta d'un atac als principis democràtics més bàsics que tots aquells que defensen la democràcia i el que la ciutadania sigui consultada perquè pugui expressar la seva opinió no poden permetre", han agregat. Per tot això, la delegació d'EH Bildu estarà present en el començament del judici contra Mas, Ortega i Rigau, amb l'objectiu de "mostrar-los la seva solidaritat i suport".