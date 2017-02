El dia de la seva mort, efectius del Summa de Madrid van anar a l'habitació de Rita Barberá a l'hotel Villa Real de Madrid. L'exalcaldessa portava 37 hores sense sortir de l'habitació . L'acompanyava la seva germana. Quan els efectius del Summa van entrar van trobar Barberà amb una crisi respiratòria, li van practicar una reanimació cardiopulmonar durant 30 minuts , però no van aconseguir reanimar-la.

L'examen forense dels teixits confirmen que Rita Barberá, que va ser trobada morta en un hotel de Madrid el 23 de novembre de 2016, tenia cirrosi irreversible, i conclou que aquesta malaltia va ser el detonant principal de la seva mort. L'autòpsia també recull que Barberá tenia una ascites a l'abdomen causada per la hipertensió arterial i que els seus ronyons estaven molt afectats i no depuraven correctament.

Rita Barberà va morir d'una fallida multiorgànica causada per un "problema hepàtic" , segons consta l'informe mèdic definitiu de l'autòpsia que avui publica el diari El Mundo . L'informe mèdic contradiu les veus que atribuïen la responsabilitat de la seva mort a una "campanya d'assetjament polític i mediàtic", que hauria provocat a l'exalcaldessa de València un atac de cor per la pressió .

El 2016 va ser complicat per a la històrica dirigent del PP, sobretot arran de la seva imputació per part del Tribunal Suprem per presumpte blanqueig de diners a l'Ajuntament de València. De fet, la senadora va declarar la setmana abans de morir al TS sobre aquest cas en el marc de l''Operació Taula', derivada del 'cas Imelsa'. Barberá només va reconèixer que va lliurar 1.000 euros al PP valencià en concepte de donació. Barberá va ser alcaldessa de València durant 24 anys, del 1991 i al 2015. A les eleccions municipals del mes de maig de l'any passat, la senadora va perdre la majoria absoluta que havia aconseguit durant cinc legislatures seguides.