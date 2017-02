| ACN

El president de C's, Albert Rivera, ha demanat aquest diumenge lliurar una "batalla intel·lectual" contra el nacionalisme i el populisme perquè són "el veritable problema d'Europa i el món". En el discurs de cloenda de la IV Assemblea General del partit, Rivera ha defensat el liberalisme i el progressisme com les influències ideològiques de la formació, que aspira a ·aglutinar la majoria d'espanyols" des del centre. Així mateix, ha promès que C's treballarà per entrar en governs a partir del 2019. "Els liberals de Cadis han tornat, i han tornat per governar Espanya", ha afirmat entre aplaudiments