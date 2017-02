Arrimadas: "Mas ha d'acceptar que el seu temps ja va passar"

| ACN

La líder de C's A Catalunya, Inés Arrimadas, ha criticat aquest diumenge que la Generalitat hagi creat "més rebombori" amb el judici pel 9-N a l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, que no pas "en el 3% o el cas Palau" . Segons Arrimadas, el procés independentista està arribant a un "final de cicle" i "Mas ha d'acceptar que el seu temps ja va passar, que ho va intentar tot i que no se n'ha sortit". "Ja estem molt acostumats a veure escenificacions del govern de la Generalitat, però més enllà d'escenificacions calen solucions i l'atur, la pobresa i la corrupció no poden esperar més", ha sentenciat.