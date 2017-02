Cristians per la sobirania és un grup de difusió de WhatsApp per pregar pel procés català. Cada cap de setmana, el mossèn responsable de la iniciativa, Cinto Busquet, envia una pregària, que aquesta setmana té com a eix central el judici pel 9-N que se celebrarà aquest dilluns al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i que asseurà al banc dels acusats l'expresident de la Generalitat Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau. "No permeteu que cap odi ni ressentiment niï en els nostres cors quan constatem una vegada més com l'Estat espanyol s'acarnissa contra els nostres drets i ens vol fer callar portant als tribunals els representants de les nostres institucions", comença la pregària d'aquesta setmana.

El text continua demanant a Déu: "No ens feu perdre el somriure i l'íntima convicció que a la fi venceran les justes raons que ens porten tossudament a afirmar la inqüestionable sobirania del nostre poble". Alhora, també demana "il·luminar la ment dels nostres germans al capdavant del Govern d'Espanya perquè entenguin que el procés d'emancipació nacional de Catalunya s'ha de resoldre per vies polítiques i no amb processos judicials".



Finalment, la pregària conclou: "I ajudeu-nos a fer les coses bé, a fi que ben aviat puguem celebrar un referèndum d'autodeterminació al qual tots els ciutadans de Catalunya se sentin cridats a participar per decidir junts i en llibertat el nostre futur polític com a poble que vol ser considerat per allò que ha estat, és i vol ser".