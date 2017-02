Artur Mas: "Ens volien agenollats i ens trobaran dempeus"

El primer a intervenir ha estat l'expresident Artur Mas, que ha volgut transmetre la serenor amb què afronten el judici els tres encausats. “El dia que comences a perdre la por ets més lliure. El 10N, Catalunya era més lliure que el 8N", ha assegurat. "Estem serens i ferms" , ha afirmat, però ha volgut deixar clar que "defensem amb prou dignitat el que va passar el 9N i les emocions i els ideals de tothom qui va votar", de manera que "no estem disposats a acceptar que posar les urnes sigui un delicte , i com que estem defensant la causa de la democràcia, si som inhabilitats recorrerem a la justícia europea. Estem decidits a defensar-nos fins a les últimes conseqüències", ha sentenciat.

Visiblement emocionats, Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau han comparegut davant la premsa al Museu d'Història de Catalunya per donar els darrers detalls sobre el judici que afronten demà per respondre davant del TSJC de les acusacions de prevaricació i desobediència. Afronten penes d'inhabilitació de 10 anys per a Artur Mas i de 9 per a les exconselleres.

Per la seva banda, l'exvicepresidenta Joana Ortega ha assegurat que "cap inhabilitació podrà aturar el procés, perquè no es tracta de noms, es tracta d'exercir un dret fonamental". Ortega també s'ha referit a les persones que en algun moment van dubtar de la seva implicació pel fer de pertànyer a Unió: "M'acusaven de boicotejar el procés i de no ser capaç de tirar endavant, i ho vam fer", i ha afegit que "aquest no és un tràngol agradable, però que es fa més amè amb el suport de la gent". Ara bé, Ortega ha insistit que no es pendeix de res i que tornaria fer tot el que va fer des del Govern: "Sense el 9N, potser no tindríem problemes amb la justícia, però sí amb la nostra consciència”, ha reblat.

"Anem al judici amb molta serenitat i amb la sensació d'estar molt ben acompanyats, i estem molt agraïts a les entitats de la societat civil. Gràcies perquè ens fem companyia a la causa, al poble de Catalunya, i tots ens sentirem vinculats. Què hi ha més bonic que treballar per un dels objectius més nobles, la democràcia directa?", ha explicat l'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau, que ha insistit que "indirectament, s'està jutjant un mandat del Parlament", en referència al mandat de les urnes l'any 2012 de convocar una consulta sobre la independència. "La serenitat, la tranquil·litat absoluta serà quan hagi passat tot. Però és una situació que afecta les nostres vides i les nostres famílies. Com vol que no ens emocionem si sabem que hi ha 40.000 persones apuntades per donar-nos suport", ha volgut concloure Rigau.