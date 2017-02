Un miler de persones es concentren a les capitals basques en suport del 6-F

Centenars de persones s'han concentrat aquest migdia a les ciutats de Bilbao, Donosti, Vitòria i Pamplona per mostrar el seu suport a l'expresident de la Generalitat Atrur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau , que hauran de declarar aquest dilluns al matí davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per haver posat les urnes el 9 de novembre de l'any 2014. Convocats per la plaforma Gure Esku Dago ("És a les nostres mans), els manifestants han volgut expressar d'aquesta manera el seu rebuig al fet que Mas, Ortega i Rigau siguin jutjats per la consulta del 9-N.

Les manifestacions han tingut com a lema únicament la paraula "Demokrazia" ("Democràcia"), i malgrat la pluja que ha caigutat en alguns punts, ha concentrat gent al Boulevard de Donostia, a la plaça de l'Arriaga de Bilbao, a la plaça de la Verge Blanca de Vitòria, i a Pamplona a Plaça de l'Ajuntament. Des de l'organització han portat urnes i sobres "com a símbol de democràcia". En el comunicat llegit durant les mobilitzacions, s'ha recordat que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i diversos membres de la Mesa "estan imputats per canalitzar el mandat rebut en les urnes i que més de 400 càrrecs públics tenen obertes diligències judicials per causes relacionades amb les seves funcions representatives; representació que deriva de les eleccions".

Els portaveus a les quatre capitals han subratllat que “és hora d'aprofundir en la democràcia" i que la seva reivindicació pertany també a tota la ciutadania basca. Han estès la mà al poble català: “Mai estareu sols en el camí per decidir el futur democràticament. La reivindicació de la democràcia és també nostra. És de totes i tots. Aquí teniu les nostres mans disposades a ajudar-vos”. “Volem decidir, votarem i decidirem. Volem decidir, votarem i decidirem. Gure Esku Dago!”, han conclòs.