ERC vol que el Congrés fiscalitzi els viatges i negocis del rei

| Casa Real

ERC ha registrat una proposició no de llei al Congrés en la qual insta l'executiu espanyol a evitar atorgar al Rei Felip VI funcions comercials en els seus viatges oficials i amb la qual proposa establir un control parlamentari sobre aquestes visites abans i després de realitzar-les. En la seva iniciativa, que signa el portaveu d'ERC, Joan Tardà, els independentistes catalans subratllen que si bé la Constitució espanyola reconeix el Rei com la més alta representació de l'Estat en les relacions internacionals, "en cap precepte" figura la representació de l'empresariat espanyol entre les seves atribucions.

ERC posa com a exemple el viatge de tres dies que el cap de l'Estat va realitzar recentment a Aràbia Saudita, on va acudir acompanyat pels ministres d'Afers exteriors, Alfonso Dastis, i del de Foment, Íñigo Gómez de la Serna. Una visita que, segons destaca Tardà, va tenir un marcat rerefons econòmic, com la participació d'empreses espanyoles en la construcció de la línia ferroviària d'alta velocitat entre Medina i La Meca, i en el consorci d'ampliació del metre de Riad, o la signatura del contracte de compra de cinc corbetes per més de 2.000 milions d'euros per a la marina Saudita construïdes per la drassana pública Navantia.