Buch (ACM): "Estic disposat a anar a la presó per defensar la democràcia"

| ACN

El president de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, ha assegurat que està disposat "a entrar a la presó per defensar la democràcia" i a ser inhabilitat. Ho ha dit poc abans que comenci el judici contra l'expresident de la Generalitat Artur Mas i les exconselleras Irene Rigau i Joana Ortega pel 9N, i l'any en què ha de convocar-se un referèndum. "No estic disposat a entrar a la presó per ser un xoriço, perquè no ho sóc ni ho seré, però estic disposat a entrar a la presó i el que faci mancada per defensar la democràcia", ha sostingut en una entrevista d'Europa Press, malgrat considerar surrealista que l'Estat es plantegés detenir un electe escollit democràticament per permetre que es voti.

Segons Buch, l'Estat proposa un judici polític contra Mas, Ortega i Rigau, però els ha advertit que "ara hi ha aquests tres, però després pot haver-hi tres més, i després quatre, i hi ha centenars de milers de persones que estaran darrere" de tots ells. En la seva opinió, un dels grans errors del govern espanyol és pensar que les seves possibles amenaces fan por, com la de la inhabilitació: "Jo sóc un electe, he estat triat democràticament i estic totalment diposat al fet que m'inhabilitin per defensar la democràcia, perquè els ciutadans puguin expressar el que pensen".

"Els meus avis i els meus pares van viure un règim on no hi havia democràcia. Què hauré après jo si no defenso pel que van lluitar tants anys? Quants catalans han donat la seva vida perquè Catalunya existís com a país?", ha preguntat el també alcalde de Premià de Mar (Barcelona), que vulgues poder mirar als seus fills i dir-los que la hi va jugar al seu moment.