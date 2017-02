Puigdemont sobre el 6F: "No és una manifestació contra el tribunal”

| Jordi Borràs

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, serà demà al costat dels tres encausats pel 9N en el trajecte que els portarà des de Palau fins a les portes del TSJC, on participarà en l'acte organitzat per la societat civil en suport a Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega. En aquest sentit, Puigdemont ha dit que la mobilització de gairebé 40.000 persones “no és una manifestació contra el tribunal”, perquè el sistema judicial ha de fer el seu paper, però assegura que és una queixa contra la judicialització de la política. El president assegura en una entrevista a La Vanguardia, que a ulls d’Europa, les amenaces contra el procés no fan cap bé a l’Estat espanyol: “L’amenaça no reforça el paper d’Espanya a Europa ni la prestesa estabilitat. El que farà Espanya sòlida i estable serà la resolució política d’aquesta situació”.

Sigui com sigui, Puigdemont ha assegurat que el referèndum serà molt diferent del 9-N. En primer lloc, no hi haurà pregunta múltiple, sinó que la resposta binària. Però la principal diferència amb el 9N és que el resultat serà vinculant, i ha refermat el compromís del govern de tirar endavant el resultat de la consulta sigui quin sigui. De fet, si guanyés el no, Puigdemont ha insistit que el Govern plegaria i es convocarien eleccions immediatament.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont no dóna per acabada l’operació diàleg amb l’Estat espanyol, malgrat els esdeveniments dels darrers dies, i ha volgut avisar l’executiu de Madrid que està abocat a dialogar amb Catalunya: “Mariano Rajoy també és el president dels independentistes i que no pot actuar com si no existissin, perquè té responsabilitats i ha d’interlocutar, li agradi o no”. Puigdemont considera que Rajoy ha de donar explicacions als catalans sobre les relacions del govern espanyol amb Catalunya i que no pot limitar-se a amagar el cap sota l’ala.

En aquest sentit, el president de la Generalitat es mostra obert a negociar sobre el procés i demana la mateixa actitud per part de l’executiu espanyol. I de fet, insisteix que està disposat a revisar el referèndum si el govern de Rajoy s’obre a parlar-ne, començant per la data. “Si l’Estat té la voluntat de negociar, la data és el primer que hem de negociar. Obrim-ho tot: data, pregunta, percentatge... tot”, ha reiterat.

Finalment, s’ha referit a la figura política d’Artur Mas: “És un actiu importantíssim. Si no hagués estat per l’exigència de la CUP, ara seria el president de la Generalitat. I per tant, no és una persona que estigui a la paperera de la història., conclou.