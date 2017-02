'Un monstre em ve a veure', el gran triomfador dels Goya

| ACN

Els Goya han fet encara més gran el 'monstre' de J. A. Bayona. El tercer llargmetratge del director català, Un monstre em ve a veure, ha guanyat nou premis dels dotze als quals aspirava: el de millor director, millor muntatge, millor direcció artística, millor direcció de producció, millor fotografia, millor maquillatge i perruqueria, millors efectes especials, millor so i millor música original. Amb tot, s'ha quedat a les portes de culminar una nit rodona quan 'Tarde para la ira', l''òpera prima' de Raúl Arévalo, s'ha endut el Goya a la millor pel·lícula i ha marxat amb quatre estatuetes. Emma Suárez ha fet història a l'endur-se dos Goya en una mateixa nit, el de millor actriu per 'Julieta' i el de millor actriu de repartiment pel seu paper a 'La propera pell'. La 31a gala dels Premis Goya, conduïda per tercera vegada per l'actor i humorista Dani Rovira, també ha distingit 'Timecode' com a millor curtmetratge, l'últim guardó que podia rebre abans de competir als Oscar.