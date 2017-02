C's descarta una hipotètica entrada al govern de Mariano Rajoy

| ACN

L'assemblea de C's ha rebutjat dues esmenes que apostaven perquè la formació taronja entrés en governs de coalició abans del 2019. El líder del partit, Albert Rivera, i el secretari general, José Manuel Villegas, han insistit aquest dissabte que l'objectiu és preparar el partit perquè pugui fer aquest salt al pròxim cicle electoral que comença al 2019, però no abans.

aposta per mantenir el partit fora dels governs, i l'assemblea ha rebutjat els plantejaments que apostaven per fer aquest salt en els casos en que fos "necessari" o "important per mantenir el govern", tan si es tractava de consistoris locals, autonòmics o estatal. José Manuel Villegas ha afirmat que C's sortirà d'aquest Congrés "amb una estratègia per als pròxims quatre anys" que ha de convertir C's en un partit "de govern", amb la vista posada al 2019 en que hi haurà eleccions a tots els àmbits.

Els compromissaris de C's han aprovat per amplia majoria tots els postulats de la direcció. El document de Valors –que fixava el gir cap al 'liberal-progressisme- ha rebut un 89% de suports, mentre que el d'Estratègia el 99,5% i el d'Estatuts un 98%. Per contra, l'assemblea ha rebutjat les set esmenes a la totalitat presentades (tres a la ponència d'Estatuts, dos a la d'Estratègia i dos a la de Valors) inclosa la dels crítics que demanaven mantenir l'essència socialdemòcrata del partit i la que plantejava entrar ja a formar governs allà on fos necessari.