Antoni Vives estudia querellar-se contra la Fiscalia

L'extinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona Antoni Vives, que va ser detingut 24 hores en l'operació Pika, estudia querellar-se contra els que l'acusen d'haver-se lucrat "personalment i de manera il·legal amb les obres fetes a Barcelona" quan ell era al consistori. A través d'un comunicat difós aquest dissabte, Vives s'ha mostrat perplex i indignat per "algunes notícies" que s'han publicat arran de la seva detenció. A més, ha detallat que ha començat a recollir aquestes informacions "per posar-les en mans" dels seus advocats per tal "d'interposar una querella contra els que les difonen i les segueixen difonent". "Totes les obres adjudicades per la societat Barcelona d'Infraestructures Municipals S.A. (BIMSA) van seguir el procés i els controls preceptius", ha assegurat l'extitular d'Urbanisme.