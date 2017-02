El PDeCAT de Cornellà denuncia una pintada dels independentistes d'Arran

| ACN

El PDeCAT de Cornellà de Llobregat ha denunciat aquest dissabte, a través de les xarxes socials, una pintada a la seva seu signada per l'organització juvenil Arran. El partit demòcrata ha qualificat la pintada d'"acte vandàlic" vergonyós. "Prou amenaces i coaccions", ha reclamat la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, a través de Twitter, arran d'aquesta acció. "Democràcia és respecte a qui no pensa com tu", ha afegit. Al grafiti fet a la persiana de la seu del PDeCAT a Cornellà s'hi pot llegir: "O referèndum o referèndum".

Aquesta setmana, Arran va emetre un comunicat explicant el seu no als pressupostos. Defensa que no es pot assolir la independència amb JxSí, tal i com va dir Anna Gabriel en una entrevista en una revista basca: Només hi haurà independència sense Convergència”, va dir la diputada de la CUP i líder d’Endavant. “Veiem un cop més que des de les institucions burgeses no podrem construir un projecte que ens alliberi com a poble, ni com a dones ni com a classe”. Arran també s’adreça directament al PDeCAT, assegurant que “no farem cap concessió al PDECat, els nostres enemics de classe; la nostra confiança mai estarà en la seva gestió del procés, que han instrumentalitzat per al seu benefici partidista, sinó en les classes populars, que han de ser les vertaderes garants que assolim la independència”.