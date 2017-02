El president de l'Euzkadi Buru Batzar (EBB) del Partit Nacionalista Basc (PNB), Andoni Ortúzar, i el secretari general de Sortu (Arnaldo Otegi), participaran a les concentracions organitzades per Gure Esku Dado a Bilbao, Donostia, Vitòria i Pamplona aquest diumenge en suport als encausats per haver posat les urnes el 9 de novembre del 2014. Les mobilitzacions tindran lloc a les 12 hores i precisament el dia abans que l'expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau declarin com a imputats davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Tant Ortúzar com Otegi assistiran a la concentració de Donostia, a Bulevarrean. A Bilbao tindrà lloc a Arriagan; a Vitòria a la Plaça Ama Zuriaren, i a Pamplona a Plaça Udaletxe. Segons han explicat des de Gure Esku Dago -el moviment basc més semblant a l’Assemblea Nacional Catalana- al Món, a les mobilitzacions portaran urnes i sobres "com a símbol de democràcia". Les manifestacions que tindran lloc a les quatre capitals del sud d'Euskal Herria aquest diumenge tindran simplement la paraula "Democràcia" com a lema.

L'ANC d'Euskal Herria s'ha sumat a aquestes mobilitzacions. I, segons han confirmat des de Gure Esku Dago al Món, la xarxa Independentistak també hi participarà. D'altra banda, el Parlament basc va aprovar aquest dijous donar suport a Mas, Ortega i Rigau, amb una proposició no de llei, presentada per EH Bildu, que va tirar endavant amb el suport del PNB i la coalició abertzale. De fet, nombrosos representants d'EH Bildu participaran també a les concentracions convocades per Gure Esku Dago.