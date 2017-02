El PSC, contra Mas, Ortega i Rigau

| ACN

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha rebutjat donar suport als encausats pel 9N i ha deixat molt clar que no comptin amb el suport dels socialistes per defensar-los. És més, Iceta ha menystingut la mobilització ciutadana del 6F en defensa de Mas, Ortega i Rigau: “Nosaltres no hi participarem i creiem que s’ha d’anar en compte amb això, s’ha de deixar que la justícia pugui actuar amb independència i sense pressions”, ha continuat el primer secretari a les portes del congrés del PSC de l’Hospitalet de Llobregat. ha rebutjat donar suport als encausats pel 9N i ha deixat molt clar que no comptin amb el suport dels socialistes per defensar-los. “Amb mi que no hi comptin. No em jutgen pas” , ha afirmat Iceta, ironitzant amb el lema de la concentració convocada per l’ANC, Òmnium, l’AMI i l’ACM.s’ha de deixar que la justícia, ha continuat el primer secretari a les portes del congrés del PSC de l’Hospitalet de Llobregat.

“De fet, desitgem que aquesta mobilització convocada no tingui com a objectiu alterar la voluntat d’un tribunal. Això seria molt greu des d’un punt de vista democràtic”, ha reflexionat en veu alta Iceta, que no s’ha estat de carregar contra Mas, Ortega i Rigau per la celebració del 9-N: “Ens estan fent ostatges dels seus errors i de la seva orientació política equivocada”.

En canvi, diversos líders de CSQP faran costat als encausats pel 9N, i com han fet en altres ocasions, estaran davant del TSJC per defensar la democràcia i el procés participatiu del 9N.