Albiol acusa el Govern d'emular l'holocaust i el nazisme

| Jordi Borràs

El líder del PPC, Xavier García Albiol, hi torna. Si fa uns dies era notícia pels seus comentaris xenòfobs, ara ha acusat l'executiu català de tenir comportaments propis del nazisme i l'holocaust.

En declaracions a l'agència EFE, ha assegurat que la Generalitat ha coaccionat els funcionaris per fer-los anar a donar suport als encausats pel 9N aquest dilluns, i ha dit que l'executiu català vol crear una "llista d'Schindler" per saber quins d'ells assistiran a la manifestació de suport i quins no. Es tractaria, segons Albiol, de destriar els funcionaris "dòcils i favorables al procés independentista". "No tenim cap mena de dubte de que una de les voluntats del Govern és fer una llista entre els bons i els dolents, els que s'han de salvar i els que han de ser castigats per la seva traïció a la causa", subratlla. Albiol conclou que "Catalunya està instal·lada en el despropòsit i el disbarat i qualsevol nou disbarat supera el del dia anterior".

El Govern ha respost via twitter, a través del mateix president Puigdemont i de la consellera Munté. "El crim més monstruós de la humanitat banalitzat un altre cop. És un insult a les víctimes fet per qui hauria de tenir més memòria i seny", ha dit Piugdemont. Neus Munté, per la seva banda, ha publicat: "Una vegada més, i en van moltes, el PP i els seus representants responen així, amb referències explícites al feixisme. Inadmissible!"