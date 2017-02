Domènech sobre el 6F: "S'està produint una injustícia flagrant"

| Europa Press

El portaveu d'En Comú Podem (ECP) al Congrés dels Diputats, Xavier Domènech, considera que la mobilització prevista per dilluns en suport a Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) és "normal", perquè s'està cometent una "injustícia flagrant" contra els tres encausats. Domènech, que no serà presencialment a la concentració, considera que s'ha demostrat "la incapacitat" de la classe política espanyola a qui acusa "d'amagar-se" darrera de les normes jurídiques per resoldre una qüestió política. El portaveu d'ECP lamenta que mentre a Catalunya un 80% de la població "clama" per poder exercir el dret a decidir el govern del Partit Popular "es tanca a qualsevol diàleg".