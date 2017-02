El 6F tindrà observadors internacionals

| ACN

El dia del judici de Mas, Ortega i Rigau hi haurà observadors internacionals. Tal i com ha pogut saber El Món de fonts de l'organització, seran 4 persones, 2 del Quebec, 1 de França i 1 d'Alemanya, que provenen del món acadèmic i polític i seran a Barcelona per prendre nota de la judicialització i de la mobilització ciutadana.