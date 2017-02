El suport al 6F supera els 40.000 inscrits

Les xifres les han donat les entitats organitzadores, que s'han trobat aquest matí per donar detalls de l'acte de suport del 6F. El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha denunciat "la guerra bruta de l'Estat per fer front al sobiranisme" , en referència a l'operació Pika, tot i que ha remarcat que "la corrupció és una xacra que afecta Catalunya, i també Espanya i una part del món, i cal ser contundents".

A més, prop de 500 alcaldes i alcaldesses també han confirmat la seva assistència. En una roda de premsa conjunta, les entitats organitzadores, l'ANC, Òmnium Cultural, l'AMI i l’ACM, han dit confiar que finalment la xifra d'assistents serà molt més gran i que la ciutadania farà sentir massivament la seva veu per deixar clar "que dilluns es jutja a tot un país". "Hem de traslladar a l'Estat que aquest judici jutja a més de dos milions de persones i a 900 ajuntaments i que a cada nou atac els catalans ens creixem i fem una pinya més gran", ha destacat el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

La crida de les entitats de la societat civil a donar suport als encausats pel 9N, Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau, que declaren aquest dilluns 6 de febrer al TSJC, ja ha superat els 40.000 inscrits, i s'han confirmat 157 autocars que arribaran d'arreu de Catalunya. La xifra d'inscrits s'ha disparat en les darreres hores, coincidint amb l'amenaça de l'Estat de precintar els col·legis electorals si tira endavant el referèndum i també amb les detencions practicades a diversos dirigents de CDC en el marc de l'operació Pika , unes detencions que no va ordenar el jutge que instrueix el cas, sinó la Fiscalia.

| ACN

La mobilització del 6-F serà el primer test per la independència. O dit d'altra manera, la prova del cotó per mesurar la capacitat de reacció del carrer per plantar cara a l'Estat espanyol i assegurar la desconnexió. La crida de les entitats sobiranistes (ANC, Òmnium, AMI i ACM) perquè la gent s'inscrigui a la mobilització és una mostra més que el 6-F marcarà l'inici de la nova etapa del procés. L'etapa de la mobilització permanent, que ha de garantir el pas de la Catalunya autonòmica a la nova República, en paral·lel amb l'aprovació al Parlament de les anomenades Lleis de la Desconnexió.

Les entitats sobiranistes no han entrat mai a valorar xifres de les mobilitzacions. De fet, en totes les quatre Diades que han coorganitzat, l'ANC i Òmnium no han donat mai dades oficials. Tot i això, les quatre organitzacions que preparen l'acció multitudinària del 6-F admeten que hi ha una gran diferència entre complir amb les expectatives el dia del judici pel 9-N, i desbordar el carrer gràcies a l'afluència de gent.