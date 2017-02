L'ACM avisa l'Estat: "Si ens tanquen escoles, anirem a teatres, pavellons i carrers"

| B.V. / EL MÓN

El president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, ha respost a les amenaces de l'Estat de precintar col·legis electorals si el Govern tira endavant amb el referèndum amb un missatge molt clar: Si l'Estat porta a terme mesures coercitives per evitar el referèndum com precintar escoles, els organitzadors es desplaçaran "a teatres, a pavellons, a centres cívics i, si no als carrers i places, perquè es tracta de democràcia". "Poden amenaçar tot el que vulguin", ha subratllat Buch en una entrevista d'Europa Press, després de recordar que més de 700 ajuntaments catalans van cedir espais perquè els ciutadans poguessin votar el 9N, com va ser el cas d'alguns municipis que no tenen instituts.

Segons Buch, que també és alcalde de Premià de Mar (Barcelona), els ajuntaments seran igual d'estratègics i tornaran a tenir un "paper actiu" en aquesta ocasió, i s'ha mostrat convençut que els que defensin la democràcia, al marge del seu color polític, estaran disposats a cedir espais perquè es pugui votar. Sobre com ha de reaccionar el Govern, ha assegurat que estaran a l'altura de les circumstàncies i que, davant qualsevol impediment, tenen l'obligació de tirar endavant per complir amb el compromís adquirit amb la ciutadania, i perquè "no estan sols".

En preguntar-li si creu que el Govern pot suspendre l'autonomia catalana, Buch admet que s'espera qualsevol cosa: "El Govern ha demostrat que és trampós. Pot fer el que vulgui perquè està acostumat a actuar així". "És un Estat que quan li interessa al ministre de l'Interior afina a la Fiscalia, mou la policia amb interessos polítics, persegueix polítics amb interessos partidistes, i no passa res", ha lamentat el president de l'ACM.