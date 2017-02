| ACN

L’exprimer ministre de Malta Lawrence Gonzi insta Espanya a “asseure’s a la taula i intentar trobar una solució” al procés català en comptes “d’esperar que els advocats ho resolguin”. En una entrevista amb l’ACN, l’home que liderava Malta quan el país va entrar a la Unió Europea i l’euro diu que “resoldre el tema català no s’ha de veure des del punt de vista legal, sinó més aviat des del punt de vista del bé comú” i veu un referèndum com una “part integral del procés democràtic”. Just abans de l’inici del judici pel 9-N, Gonzi assegura que un referèndum és “probablement el millor resultat” al conflicte si “tothom hi està d’acord”.