C's decideix si renuncia als seus orígens antinacionalistes

L'esmena a la totalitat presentada per una vintena de territorials catalanes per evitar-ho serà la primera que se sotmetrà a votació. A més, hi ha altres esmenes parcials que recullen la demanda. Per aconseguir imposar les seves tesis, l'ala crítica recordarà els resultats electorals del partit el 27-S: el discurs antinacionalista i centrista va transformar l'Àrea Metropolitana de Barcelona del tradicional cinturó vermell del PSC a un de taronja.





Els sectors antioficialistes tractaran de sumar, des de primera hora, el suport d'una cinquena part dels compromissaris de la ponència de l'ideari per demanar votació secreta. Si és en obert, donen per fet que les possibilitats de vèncer són minses. De moment, però, els quadres locals i dirigents històrics catalans descontents desembarquen al congrés amb la satisfacció d'haver guanyat a les primàries catalanes de compromissaris. S'asseguren 27 delegats –de 562- i compten també amb la fortalesa que tots els consellers generals són de Catalunya.