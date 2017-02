Tots els detinguts de l'operació Pika queden en llibertat

En aquest cas, segons Monguilod, les entrades i registres estaven relacionades amb unes obres molt concretes al Passeig del Mirador, a la carretera de les Aigües de Barcelona. Tot i això, l’advocat ha apuntat que els agents han fet preguntes genèriques sobre diverses obres que s’estan investigant dins l’operació Pika. El també exalcalde d’Anglès per CiU ha quedat en llibertat i serà citat properament a declarar al jutjat d’instrucció número 1 del Vendrell. El seu advocat ha explicat que no s’ha acordat cap mesura cautelar i que Bassols està investigat dins la causa de forma genèrica per diversos delictes, com ara pertinença a organització criminal, suborn i tràfic d’influències, entre d’altres.