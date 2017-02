L'independentisme defensarà el referèndum al Senat

| EP

Fonts de La Moncloa han explicat que el Govern espanyol ha preparat una estratègia amb tots els escenaris possibles per respondre a cada pas que es faci en el full de ruta sobiranista, un pla que inclouria tant mesures jurídiques --entre les quals recórrer al Tribunal Constitucional-- com mesures coercitives, sense descartar l'opció de poder precintar col·legis. El portaveu del Govern central, Iñigo Méndez de Vigo, ha assegurat que, si es convoca un referèndum a Catalunya, cal aplicar la llei, però ha evitat entrar en mesures concretes de reacció.

També Unidos Podemos portarà al Ple l'assumpte català, encara que no de forma directa i en una interpel·lació que no només implica Catalunya, plantejada per la senadora per Guipúscoa María Pilar Garrido. En concret, la parlamentària vol saber si el govern estatal seguirà una política per "afavorir un millor encaix constitucional de les diferents regions i nacions de l'Estat espanyol".