Madrid presumeix d'inversions a Catalunya

| EP

La vicepresidenta del Govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha enaltit les inversions que l'Estat duu a terme a Catalunya, especialment en matèria d'infraestructures, i ha insistit que "la via del diàleg" és la millor per seguir-les mantenint i fins i tot millorar-les.

Ho ha dit als mitjans després de visitar les obres de l'accés ferroviari a l'Aeroport de Barcelona al costat del ministre de Fomento, Iñigo de la Serna, en un breu parlament en el qual no ha admès preguntes. La també ministra de la Presidència i per a les Administracions Territorials ha dit que "cal insistir en la via del diàleg, la cooperació i l'estabilitat institucional per poder dur a terme obres com aquesta -d'accés a l'Aeroport-, que doten el país de gran competitivitat".