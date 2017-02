, ha reiterat. Rajoy ha dit que “no està fixada” una data per la seva propera reunió amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, però ha remarcat que “hi ha algunes converses per veure quan” es poden trobar. En tot cas, ha advertit que a Espanya “no es pot liquidar la llei” a través de

“Parlem, però tots ens hem de comprometre a complir la llei, perquè si no, no estem en l’espai europeu, estem en una altra cosa diferent”, ha alertat. Rajoy ha advertit que saltant-se “la voluntat de la majoria” i “decidint cadascú el que fa o deixa de fer” és “impossible generar una convivència raonable”.

El president espanyol, Mariano Rajoy, ha evitat aquest divendres confirmar si utilitzarà mesures coercitives per frenar un referèndum a Catalunya. “No avançaré esdeveniments ni diré el que farem o no farem”, ha assegurat Rajoy en una roda de premsa a la Valetta durant la cimera de caps d’estat i de govern de la Unió Europea. “No es pot actuar així, un govern i uns diputats escollits en unes eleccions d’un país democràtic no poden saltar-se la llei, és inacceptable”, ha dit Rajoy. “I no poden obligar ningú, i encara menys un altre govern escollit per la gent, a que també se la salti”, ha afegit. Segons Rajoy, “així és impossible generar una convivència raonable”.

Aquesta setmana s'ha sabut que en el suposat cas que s'incompleixi la resolució del TC, el Govern espanyol activarà una sèrie de mesures coercitives per evitar el referèndum. En aquestes actuacions podria figurar per exemple precintar els col·legis o fins i tot agafar les regnes de la Conselleria d'Educació per impedir-hi l'accés. Fonts de La Moncloa expliquen que es tracta d'una estratègia completa que implica diversos ministeris (Presidència, Interior i Educació, entre d'altres) i que preveu tots els procediments i diferents escenaris per actuar, sempre de manera proporcionada i d'acord amb la llei.

Sobre la possibilitat d'utilitzar l'article 155 de la Constitució, el Govern central sosté que en la seva resposta està prevista la Constitució en el seu conjunt. Per això, les mateixes fonts subratllen que aquest referèndum no es portarà a terme. El mateix president del Govern estatal, Mariano Rajoy, ha afirmat rotundament aquest dimecres, abans d'abandonar el Ple del Congrés, que no es farà cap referèndum "il·legal". És més, ha criticat que hi hagi dirigents catalans que vulguin portar-lo a terme "saltant-se la llei" i que a més ho diguin públicament. "No es pot fer un referèndum il·legal", ha abundat.